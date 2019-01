Handi-Sup Auvergne : promouvoir l’emploi des personnes handicapées

Handi-Sup Auvergne a commencé comme une modeste association. A ses débuts, elle s’est efforcée d’aider au quotidien tous les étudiants handicapés. Les lycéens comme les jeunes diplômés. Son rôle leur a permis de rechercher des stages qualifiants et des emplois. Handi-Sup Auvergne est implantée depuis plus de 25 ans dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Progressivement, son rôle est monté en puissance. Désormais, du lycée à l’insertion professionnelle, elle a déjà soutenu plus de 200 personnes dans leurs parcours professionnels.

La nécessité d’un accompagnement

Lancée en 1993 par deux infirmières et quelques étudiants déterminés, l’association Handi-Sup Auvergne voulait aider des étudiants handicapés. Elle a commencé sur le campus universitaire des Cézeaux, à Aubière. Son action est bénévole. Elle s’est mise en place avant la loi de février 2005, portant sur la création de référents-handicap dans les universités. Ces membres savent qu’il faut accompagner les étudiants en situation de handicap.

Des solutions adaptées

Face à une demande croissante, l’association Handi-Sup Auvergne a réussi à persuader les financeurs de recruter un chargé de mission. Ainsi, le but était de renforcer son action. Avec pour objectif d’aider les étudiants à obtenir des diplômes. Ensuite, de les faire embaucher. Durant les premières années, Handi-Sup Auvergne a été soutenue par l’AGEFIPH. Ses efforts ont alors bénéficié de moyens plus importants. De plus, sa légitimité a été reconnue par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Par la suite, le Conseil Régional Auvergne a suivi. Aujourd’hui, c’est toute la région Auvergne-Rhône-Alpes qui reconnaît son travail.

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale



Actuellement, de plus en plus d’étudiants ayant un handicap accèdent à des études supérieures. Pour leur aider à accomplir leur projet, et satisfaire leur besoin d’autonomie, l’association Handi-Sup Auvergne a créé le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme le finance. Il permet d’aider tous les étudiants voulant suivre des études supérieures. Cette assistance peut s’appliquer à des domaines très divers. Par exemple, le soutien psychologique, des démarches administratives ou la gestion d‘un budget.

Un Forum en mars 2019

Le prochain Forum Régional Emploi Handicap, organisé à Clermont-Ferrand, permettra durant une journée de rencontrer des entreprises sensibles à la question du handicap. Cet événement est devenu désormais un rendez-vous incontournable pour tous les référents-handicap, en Auvergne et dans toute la France. Cette année, de nombreux exposants, représentant des entreprises, des associations et des organismes de formation, accueilleront les visiteurs. Ce Forum aura lieu le mercredi 20 mars 2019. Enfin, cet événement se déroulera à Polydome Clermont-Ferrand, place du 1er Mai.

Pour tout renseignement : association Handi-Sup Auvergne – CCI Formation – 14 rue Jean Claret, 63000 Clermont-Ferrand. Tél. : 04.43.55.04.55 – Mail : direction@handisupauvergne.org