Travailleur handicapé : une procédure simplifiée

Travailleur handicapé est un statut qui va être plus simple à obtenir. Depuis ce 5 octobre, un décret publié au Journal Officiel 2018 allège sa procédure administrative. Ainsi, il devient plus facile d’en avoir la reconnaissance. Une amélioration saluée par Sophie Cluzel, secrétaire d’État au Handicap. D’ailleurs, celle-ci a approuvé cette décision par un tweet. Toutefois, Sophie Cluzel espère maintenant que cette simplification pourra « […] aller encore plus loin ».

Travailleur handicapé : une avancée importante

Cet allègement administratif fait suite à un rapport élaboré par deux parlementaires, Adrien Taquet et Jean-François Serres. Ce texte, nommé Plus simple la vie, a été remis et étudié en mai 2018. Concrètement, il a pour but d’améliorer le quotidien des personnes atteintes d’un handicap souhaitant travailler. Désormais, l’adoption de ce texte simplifie la tâche de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). C’est la Commission qui est chargée de délivrer la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé. Cette Reconnaissance est communément appelée RQTH.

Travailleur handicapé : une attestation automatique

Grâce au nouveau décret, plusieurs catégories de personnes handicapées vont profiter d’une attestation automatique. En priorité, les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Souvent, ces personnes ont subi des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Cette attribution automatique profite aussi aux titulaires d’une pension d’invalidité. Certains bénéficiaires d’emplois réservés sont également inclus dans ce dispositif. Enfin, cette mesure est étendue aux titulaires d’une rente d’invalidité liée à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Évidemment, cette attestation automatique a pour but d’encourager l’insertion professionnelle.

Travailleur handicapé : les avantages liés à la carte Mobilité Inclusion

Depuis le 6 octobre, tout titulaire de la carte Mobilité Inclusion, comportant la mention « Invalidité », bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Ainsi, cette obligation favorise beaucoup leur insertion dans le monde du travail. De fait, aucune démarche n’est plus à faire auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour renouveler une Reconnaissance RQTH. Cette mesure a l’avantage d’éviter des ruptures de droit pour les usagers. De plus, elle allège aussi beaucoup la tâche des MDPH.

