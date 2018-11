Xbox : un accessoire de jeux en faveur de l’égalité

La Xbox va bientôt bénéficier d’une console adaptée aux besoins des joueurs à mobilité réduite. Une première dans le monde du gaming. Ainsi, la Xbox Adaptative va combler un manque. Cette manette a été développée en partenariat avec plusieurs organisations étrangères. Pour être sûrs de concevoir un produit efficace, les ingénieurs de Microsoft ont travaillé en collaborant en permanence avec des joueurs porteurs de handicaps. Ainsi, ils sont parvenus à élaborer un appareil performant et totalement modulable.

Microsoft sort une console adaptée pour l’Xbox

Disponible dès la fin de l’année, l’Adaptative devrait normalement être disponible pour les fêtes de Noël. Cette nouvelle console s’intégrera aux accessoires déjà compatibles Xbox One et PC Windows 10. Par ailleurs, elle sera d’un prix plus abordable que les solutions qui existaient auparavant. En effet, elle sera vendue au prix de 90 €. On ne pourra l’acheter que sur le Microsoft Store.

Une manette polyvalente et compatible

La manette Adaptative porte bien son nom. Elle a été pensée pour fonctionner avec les dispositifs les plus courants du marché. Ainsi, elle pourra satisfaire les besoins d’énormément de joueurs en situation de handicap dans le monde. Pour cela, on peut attribuer à ses deux grands boutons noirs n’importe quelle fonction figurant sur la manette classique. Cette attribution se fait via l’application Accessoires Xbox. Microsoft a collaboré avec les principaux constructeurs d’accessoires externes pour garantir à son produit une très large compatibilité. Parmi eux, on trouve Logitech et QuadStick.

L’Adaptative représente un grand progrès

Avec la console Xbox Adaptive Controller, on pourra utiliser de nombreux accessoires externes d’autres marques que Microsoft. Pour cela, à l’arrière, celle-ci est munie de deux ports USB et de nombreux ports jack 3,5 mm. De plus, elle peut fonctionner connectée en Bluetooth. Pour être autonome, cette console fonctionne avec une batterie lithium-ion, rechargeable par USB type-C. On peut aussi la brancher sur le secteur. C’est la première fois qu’un constructeur majeur sort une manette grand public réellement conçue à l’attention des joueurs en situation de handicap.

